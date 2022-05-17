 

Компания BAIC представила внедорожник Beijing BJ60

17.05.2022, 10:10, Разное
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Китайская компания BAIC презентовала внедорожник Beijing BJ60. Дизайн новинки имеет много общего с внешним видом Jeep Grand Wagoneer.

Внедорожник Beijing BJ60 получил уже знакомую решетку радиатора, линию остекления и очертания кузова. Габариты новинки тоже сопоставимы с внедорожником Jeep Grand Wagoneer. Так, длина китайского автомобиля превышает 5 метров. Под капотом у него гибридная силовая установка. До «сотни» внедорожник разгоняется за 6 секунд. А запас хода BAIC Beijing BJ60 достигает 1000 километров.

Салон китайского внедорожника оснастили огромным сенсорным экраном информационно-развлекательного комплекса. Также его оборудовали современной передней панелью с цифровой «приборкой».



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