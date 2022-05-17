 

Боррель: ЕС полностью поддержит прием Финляндии и Швеции в НАТО

17.05.2022, 10:00, Новости дня
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Министры обороны Евросоюза полностью поддержат вступление Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку это укрепит альянс и европейское единство, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по прибытии на встречу министров обороны ЕС в Брюсселе.

«Мы полностью поддержим вступление Швеции и Финляндии в НАТО, поскольку это укрепит наше единство и это усилит Североатлантический альянс», – передает ТАСС его слова.

Боррель выразил надежду, что НАТО «сможет преодолеть сопротивление Турции приему этих стран».

Ранее китайские СМИ предупредили, что поддержка намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО со стороны США – это ловушка.

Как ожидается, в середине этой недели заявку на вступление в НАТО подадут Финляндия и Швеция. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО. РФ предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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