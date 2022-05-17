Рубль укрепился к доллару

Рубль в начале валютных торгов на Московской бирже укрепляется по отношению к доллару и слабеет к евро, свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на 10.05 курс доллара снижался на 0,21% – до 63,27 руб., курс евро рос до 66,12 руб. (+1,48%), передает ТАСС.

На открытии торгов Московской биржи курс доллара снижался на 1 коп. – до 63,39 руб., курс евро рос на 55 коп. – до 66,35 руб.

Между тем российский рынок акций в начале основной сессии во вторник демонстрирует рост ведущих индексов. Индекс Мосбиржи растет на 0,95% – до 2387,13 пункта, индекс РТС – на 1,04%, до 186,26 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10.06.

По данным на 10.00 индекс Мосбиржи находился на уровне 2378,08 пункта (+0,57%). Долларовый индекс РТС рос на 0,64% – до 1181,63 пункта.

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