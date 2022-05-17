 

Модельер из Донецка предсказала возрождение российской легкой промышленности

17.05.2022, 10:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В нынешних экономических условиях у талантливых российских дизайнеров появились новые возможности, а освободившиеся с уходом иностранных брендов ниши будут заполнены своим, отечественным подходом, сообщила стилист-модельер Светлана Топалова, проживающая в Донецке.

«Есть люди, которые помешаны на брендах. Им важна не сама сумка, а именно Chanel. Я считаю таких коллекционерами. Они как те, что собирают картины или антиквариат. Это дело престижа. Что потеряла РФ с их уходом? Возможно, исторический момент – нельзя прикоснуться к истории моды. Это все печально, но не критично и не смертельно», – рассказала Топалова каналу «360».

«Недавно я была на показе в Ростове-на-Дону, где представляли свои работы российские дизайнеры. Я ездила по миру и была на многих площадках мира. То, что показывают в Европе, меня разочаровывает. Это не мой стиль. Но в этом городе я увидела такие прекрасные изделия, технологии, ткани, крой, стилистику. Я была просто поражена, мне хотелось что-то приобрести: и сумки, и дутые куртки, и свитера, и спортивные костюмы, и модные ветровки», – перечислила модельер.

«Я положительно отношусь к тому, что наша легкая промышленность наконец-то возродится. У нас много талантливых дизайнеров. Наконец-то их заметят. Освободятся какие-то ниши, и мы заполним все своим творчеством, работой, подходом. Здорово прикоснуться к мэтрам моды. Мы, дизайнеры, станем в один ряд и будем прославлять нашу Родину. Мы сделаем не хуже, а даже лучше зарубежных производителей», – пообещала она.

«Нам нужно гордиться нашей страной. Однако эта гордость была утрачена. Молодежи не привили чувство патриотизма, поэтому сейчас надо наверстать упущенное», – заключила Топалова.

Напомним, после начала российской спецоперации на Украине об уходе из РФ объявили некоторые зарубежные модные бренды. Так, скандал разразился вокруг французской компании Chanel, в магазинах которой стали требовать подписания заявления о том, что покупатель не живет в РФ и не будет ввозить сумку в нашу страну. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с этим инцидентом напомнила, что известный французский дизайнер в годы Второй мировой была «коллаборционисткой и агентом Третьего Рейха». А телеведущая Ксения Собчак предложила флешмоб с сумочками Chanel, назвав отвратительными подписи бумаг с фразой «я не буду носить эти изделия в России».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.09.21 / ВАКС оставил экс-руководство АРМА под домашним арестом, НАБУ продолжает расследовать хищение $400 тыс. – СМИ

26.01.22 / ВСУ заняли 22 место в рейтинге лучших армий мира

02.07.21 / CNN – во время празднований столетия Компартии Пекин забыл о мрачных страницах её истории

26.09.21 / Дуров объяснил блокировку бота “Умного голосования” в Telegram

07.01.21 / Новые процессоры Intel Core одиннадцатого поколения выйдут в марте

01.04.21 / В Москве в крупное ДТП попал служебный автомобиль Пескова

01.03.22 / В аэропортах Москвы задержаны или отменены более 100 рейсов

26.06.21 / Ученые доказали, что китайские дикие кошки не являются предками домашних котов

15.07.21 / “Если твой парень пид…рас”. Блогер с увеличенными скулами Покрещук дала совет при неприятностях в личной жизни

26.05.21 / Канада рекомендовала своим авиакомпаниям прекратить полеты над Беларусью и оценивает возможность санкций

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика