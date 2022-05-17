Модельер из Донецка предсказала возрождение российской легкой промышленности

В нынешних экономических условиях у талантливых российских дизайнеров появились новые возможности, а освободившиеся с уходом иностранных брендов ниши будут заполнены своим, отечественным подходом, сообщила стилист-модельер Светлана Топалова, проживающая в Донецке.

«Есть люди, которые помешаны на брендах. Им важна не сама сумка, а именно Chanel. Я считаю таких коллекционерами. Они как те, что собирают картины или антиквариат. Это дело престижа. Что потеряла РФ с их уходом? Возможно, исторический момент – нельзя прикоснуться к истории моды. Это все печально, но не критично и не смертельно», – рассказала Топалова каналу «360».

«Недавно я была на показе в Ростове-на-Дону, где представляли свои работы российские дизайнеры. Я ездила по миру и была на многих площадках мира. То, что показывают в Европе, меня разочаровывает. Это не мой стиль. Но в этом городе я увидела такие прекрасные изделия, технологии, ткани, крой, стилистику. Я была просто поражена, мне хотелось что-то приобрести: и сумки, и дутые куртки, и свитера, и спортивные костюмы, и модные ветровки», – перечислила модельер.

«Я положительно отношусь к тому, что наша легкая промышленность наконец-то возродится. У нас много талантливых дизайнеров. Наконец-то их заметят. Освободятся какие-то ниши, и мы заполним все своим творчеством, работой, подходом. Здорово прикоснуться к мэтрам моды. Мы, дизайнеры, станем в один ряд и будем прославлять нашу Родину. Мы сделаем не хуже, а даже лучше зарубежных производителей», – пообещала она.

«Нам нужно гордиться нашей страной. Однако эта гордость была утрачена. Молодежи не привили чувство патриотизма, поэтому сейчас надо наверстать упущенное», – заключила Топалова.

Напомним, после начала российской спецоперации на Украине об уходе из РФ объявили некоторые зарубежные модные бренды. Так, скандал разразился вокруг французской компании Chanel, в магазинах которой стали требовать подписания заявления о том, что покупатель не живет в РФ и не будет ввозить сумку в нашу страну. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с этим инцидентом напомнила, что известный французский дизайнер в годы Второй мировой была «коллаборционисткой и агентом Третьего Рейха». А телеведущая Ксения Собчак предложила флешмоб с сумочками Chanel, назвав отвратительными подписи бумаг с фразой «я не буду носить эти изделия в России».

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