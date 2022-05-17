 

Въезд в центр столицы разрешат только владельцам «Москвичей»

17.05.2022, 9:11, Разное
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Для поддержки востребованности производственных мощностей недавно приобретенного московской мэрией завода по производству легковых автомобилей Renault Департамент транспорта Москвы принял решение ограничить выезд за пределы Садового кольца.

Согласно постановлению, проехать в центр города можно будет исключительно на автомобилях «Москвич».

– Мы заботимся об экологии города и не можем позволить, чтобы иномарки из недружественных государств его загрязняли. Вначале мы ограничим выезд автомобилей за пределы Садового кольца, а в дальнейшем и за пределы третьего транспортного. В идеале наша цель – МКАД, – прокомментировали инициативу в Дептрансе.

В качестве мер социальной поддержки жителей города, которые передадут на его баланс свои иностранные автомобили, получат возможность бесплатной утилизации старой машины, купон на внеочередное приобретение модели российской разработки и смогут бесплатно путешествовать по центру. Для остальных автомобилей будет введен единый тариф на поездки внутри города, который составит не более 1000 рублей в сутки.

Ограничения не коснуться общественного транспорта, но ожидается, что завод в дальнейшем начнет производить не только легковые автомобили, но и грузовой, автобусы и электробусы. Голосование за очередность расширения производственных мощностей завода пройдет на платформе «Активный Гражданин». Сразу после его завершения ожидается расширение ограничений на въезд и перемещение по городу.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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