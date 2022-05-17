Въезд в центр столицы разрешат только владельцам «Москвичей»

Для поддержки востребованности производственных мощностей недавно приобретенного московской мэрией завода по производству легковых автомобилей Renault Департамент транспорта Москвы принял решение ограничить выезд за пределы Садового кольца.

Согласно постановлению, проехать в центр города можно будет исключительно на автомобилях «Москвич».

– Мы заботимся об экологии города и не можем позволить, чтобы иномарки из недружественных государств его загрязняли. Вначале мы ограничим выезд автомобилей за пределы Садового кольца, а в дальнейшем и за пределы третьего транспортного. В идеале наша цель – МКАД, – прокомментировали инициативу в Дептрансе.

В качестве мер социальной поддержки жителей города, которые передадут на его баланс свои иностранные автомобили, получат возможность бесплатной утилизации старой машины, купон на внеочередное приобретение модели российской разработки и смогут бесплатно путешествовать по центру. Для остальных автомобилей будет введен единый тариф на поездки внутри города, который составит не более 1000 рублей в сутки.

Ограничения не коснуться общественного транспорта, но ожидается, что завод в дальнейшем начнет производить не только легковые автомобили, но и грузовой, автобусы и электробусы. Голосование за очередность расширения производственных мощностей завода пройдет на платформе «Активный Гражданин». Сразу после его завершения ожидается расширение ограничений на въезд и перемещение по городу.

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