Канадские индейцы потребовали извинений от королевы Британии

Коренные народы Канады призвали королеву Великобритании Елизавету II принести извинения за работу школ-интернатов для детей коренных жителей страны и выплатить компенсации выжившим ученикам, сообщили СМИ.

Как передает телеканал CBC, с таким заявлением выступили бывшие ученики школ-интернатов, пережившие жестокое обращение, в частности, глава Национального совета метисов Кэссиди Кэрон. По ее словам, королева, как глава Канады и лидер Англиканской церкви, должна принести извинения за деятельность интернатов и связанные с ними скандальные инциденты, передает РИА «Новости».

Кэрон заявила, что намерена передать соответствующее сообщение сыну королевы принцу Чарльзу, который прибудет в Канаду на этой неделе.

«Нам нужно, чтобы удовлетворялись основные человеческие потребности в наших сообществах, это является следствием колонизации. Это связано с ассимиляцией, и некоторые финансовые компенсации очень полезны, так как помогают нам двигаться вперед», – приводит телеканал слова Кэрон.

Напомним, в июле 2021 года представители коренных народов Канады и сочувствующие им сбросили статуи британских королев Виктории (1819-1901) и Елизаветы II в Виннипеге провинции Манитоба с пьедесталов.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как канадских индейцев истребляют прямо в школах.

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