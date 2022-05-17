 

Раскрыт способ безопасной зарядки батареи смартфона

17.05.2022, 8:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер Виктор Смирнов рассказал, можно ли пользоваться смартфоном, когда он находится на зарядке.

По его словам, аккумулятор смартфона прослужит дольше, если не разряжать его «в ноль» и не оставлять подключенным к электропитанию на всю ночь. Чтобы не «убить» батарею, стоит всегда поддерживать в ней заряд в диапазоне от 20 до 80%, передает радио Sputnik его слова эксперта.

«Мы всегда советуем использовать диапазон от 20 до 80%: увидели 20% – поставили на зарядку, увидели 80% – сняли телефон. Так он не перегревается, не перетруждается, так будет безопаснее всего», – сообщил Смирнов.

Техноблогер добавил, что, одновременно накапливая и расходуя заряд, батарея подвергается повышенным нагрузкам, которые со временем могут привести к уменьшению ее емкости.

«Если вы просто смотрите видео, листаете фотографии или серфите в интернете, дополнительные потери аккумулятора будут составлять два процента емкости за год. Но если играть во время зарядки или пользоваться ресурсоемкими приложениями, например, видеоредактором, телефон будет нагреваться, а высокие температуры очень вредны для аккумулятора, и потеря емкости будет намного больше», – сказал Смирнов.

По словам эксперта, людям, которые не могут надолго отказаться от использования смартфона, могут воспользоваться двумя способами ускорить зарядку устройства.

«Самое простое – выключить телефон на время зарядки, так будет быстрее всего. Если отключать устройство для вас не вариант, следует включить темную тему, если это OLED-дисплей, а также режим энергосбережения», – посоветовал Смирнов.

В заключение эксперт подчеркнул, что не стоит заряжать смартфон на холоде, это тоже может привести к выходу аккумулятора из строя.

Ранее власти упростили ввоз в Россию компьютеров, планшетов и смартфонов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09.20 / 500 тыс. внутренне перемещенных лиц на самом деле живут в ОРДЛО, их интересует только пенсия – Резников

22.01.22 / На фоне украинского кризиса РФ проведёт масштабные военно-морские учения в нескольких регионах мира

12.05.21 / В чем обвиняют Медведчука, сколько лет тюрьмы ему грозит и кто уже осужден за госизмену в Украине. Главное

17.10.20 / Компания Cadillac рассматривает возможность выпуска «заряженного» внедорожника Escalade

02.04.21 / Зеленский: Украинская армия способна дать отпор кому угодно, и это усиливает наши позиции для дипломатического урегулирования

18.05.21 / В ВПК назвали сроки строительства российского авианосца

02.10.20 / Найден способ ускорения развития умственных способностей современных детей

15.08.20 / Япония в годовщину капитуляции выразила раскаяние и обещала не воевать

15.08.21 / Узбекистан заявил о переговорах с Кабулом и «Талибаном» о беженцах из Афганистана

08.06.21 / Корпус РКК «Энергия» повредили при строительстве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика