Поражение партии Шольца связали с Украиной

Партия социал-демократов (СДПГ) канцлера Олафа Шольца проиграла региональные выборы в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия, показав худший результат за всю историю, что отчасти связано с его политикой по Украине, пишет газета Die Welt.

«Социал-демократическое десятилетие», провозглашенное канцлером Олафом Шольцем после победы на федеральных выборах в сентябре, сократилось до нескольких месяцев», – передает РИА «Новости» текст статьи Die Welt.

Данные опросов показали, что на выбор избирателей самой густонаселенной федеральной земли в первую очередь влияли вопросы внутриполитического характера.

«Политика по Украине тоже играет роль», – подчеркивает газета. Так, соцопрос, проведенный институтом Infratest dimap продемонстрировал, что лишь 46% жителей региона считали курс Шольца в отношении Украины верным.

При этом поражение в Северном Рейне – Вестфалии уже нельзя объяснить региональными особенностями, указывает Die Welt. Как сообщил изданию высокопоставленный член СДПГ, после поражения партии в обществе может начаться дискуссия о правильности политики действующего канцлера. Еще один представитель социал-демократов выразил опасения, что неудачный результат на региональных выборах приведет к трениям внутри правящей федеральной коалиции.

По результатам прошедших в Северном Рейне – Вестфалии выборах в региональный парламент победу с результатом 35,7% голосов одержал Христианско-демократический союз (ХДС), улучшивший свою поддержку на 2,7%. СДПГ набрала 26,7% голосов, потеряв по сравнению с прошлыми выборами 4,5%. На третьем месте финишировали «зеленые», который смогли заручиться поддержкой 18,2% избирателей, при этом партия улучшила свой результат на 11,8%.

Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что популярность канцлера Германии Олафа Шольца, на которого возлагали столько надежд, резко упала. Это тесно связано с украинским кризисом, политику Шольца в отношении которого не одобряет более половины страны.

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