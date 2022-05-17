Инопланетяне с Андромеды рассказали о происхождении человечества

Существует множество предположений о количестве инопланетных видов во Вселенной. Многие уфологи, похищенные и даже представители власти утверждают, что видели так называемых разумных существ из космоса.

Алекс Кольер – единственный контактер, который предоставил подробную информацию о пришельцах с Андромеды. В своих интервью он обсуждал влияние различных инопланетных видов на человеческую расу.

Многие уфологи считали Кольера заслуживающим доверия, так как он пытается максимально полно передать информацию, полученную от его контактов с андромедянами. Он впервые начал испытывать внеземной контакт в детстве до середины подросткового возраста. После того, как опыт прекратился в течение нескольких лет, включая военную службу в армии США, контакт возобновился в 1985 году.

По его словам, он встретился с двумя андромедянами, которые стали его наставниками, и его взяли его на борт звездолетов, включая большой внеземной материнский корабль. Там он в течение трех месяцев проходил обучение у андромедян. Пришельцы дали ему информацию о космической духовности, жизни во Вселенной и галактической истории Земли.

Андромедяне – «одна из тысяч существующих внеземных рас». Они люди, а некоторые из них имеют голубоватую кожу и рост более 2 метров. По словам Кольера, автора книги «Защита священной земли: Андромеданский сборник», все человеческие формы жизни возникли в созвездии Лиры. Однако в результате войны их звезды взорвались, заставив человечество распространиться в разные места галактики, чтобы выжить.

Кольер объясняет, что разные тона кожи обусловлены разными ДНК и воздействием разных звезд. Существа Андромеды – одна из древнейших цивилизаций, живущих в созвездии Андромеды.

Эта цивилизация, независимо от того, где в созвездии она живет, имеет единое правительство и на 4700 лет более духовно развита, чем мы, а также на 5000 лет развита технологически. Однако они поддерживают баланс духовного и технологического. То есть они используют технологии, чтобы иметь возможность развиваться духовно.

Это происходит потому, что существуют разные уровни измерений. В настоящее время мы находимся в Третьем измерении. Мы все еще не достигли четвертого, а тем более пятого. То, что отличает Третье измерение от Четвертого, – это совесть.

В четвертом измерении существует коллективное сознание, потому что каждый телепат и может читать мысли остальных. Каждый человек является настоящим, прозрачным и без скрытых мотивов. Войдя в это измерение, существо становится ясновидящим, так как в этом состоянии сознания можно увидеть энергетические системы и поля.

Тем не менее, все еще существуют двойственности, и системы суждений модифицированы, поскольку судебная власть сможет принимать решения в соответствии с энергетическими полями. Существа с Андромеды не жили в обществе, которым манипулируют, как нашим. Они телепаты и ясновидящие, потому что изучили все науки.

Все души знают, кто они, все они знают о своих прошлых жизнях, и каждый раз, когда они воплощаются, они осознают и знают, куда идут. Кроме того, они могут увидеть свою эволюцию в загробной жизни.

Согласно различным интервью Кольера, он утверждал, что Земля находится под контролем «регрессивных» внеземных существ. Эти инопланетяне прибыли на Землю из звездной системы, известной как Альфа Дракона. Он сказал, что люди разделены двумя разными философскими системами убеждений. Одна из них распространяет любовь и свободу воли, а другая показывает контроль и потребление ресурсов. Он сказал, что люди отстают от андромедян из-за манипуляций в нашей ДНК. Интенсивные манипуляции с Землей датировались 5700 годами. Однако это началось 14 000 лет назад, когда пришельцы с Ориона начали манипулировать нашей структурой ДНК.

В своей последней лекции Кольер сказал, что древняя инопланетная раса, которую называют «Основатели», несет ответственность за создание окружающей среды планет и делает их пригодными для жизни. Андромедяне и плеядеанцы верили, что эта древняя инопланетная раса называется «Паа Тал».

Он даже сказал, что эти инопланетяне способны удалять луны, чтобы изменить положение планеты от ее солнца, чтобы контролировать количеством радиации. Предположительно, андромедяне могли бы создать солнечную систему.

Колльер отметил, что андромедяне опережают нас в технологиях примерно на 4300-4500 лет. Они не считают годы за 365 дней, как мы на Земле. По мнению разных инопланетян, один год – это время, когда каждая клетка их тела дублирует себя, и это занимает около 34 лет.

По словам Кольера, люди состоят из 22 инопланетных рас. Он утверждал, что на планетах восьми ближайших к нам галактик живет около 135 миллиардов человек. Он даже сказал, что когда он посетил одну из этих обитаемых планет, эти люди испугались увидеть землянина, так как у нас плохая репутация. Во всей Вселенной только люди могли сделать своих людей рабами и убивать их ради собственной выгоды.