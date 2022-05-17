Военные преступления в Украине

Эксперт ООН приветствовал прогресс, достигнутый Генеральной прокуратурой Украины в расследовании предполагаемых военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в контексте вооруженного нападения Российской Федерации.

Он призвал международное сообщество оказывать поддержку следователям Украины и избегать дублирования их действий, что, как он считает, мешает расследованию.

Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях Моррис Тидболл-Бинз сказал, что очень важно, чтобы все следователи работали в тесном контакте друг с другом и в соответствии с международными стандартами уголовного процесса и судебной медэкспертизы.

Спецдокладчик отметил быструю мобилизацию международного сообщества с целью создания различных механизмов по расследованию, сбору, документированию и сохранению доказательств грубых нарушений международных прав человека и серьезных нарушений гуманитарного права в Украине, включая незаконные убийства, совершенные в период после того, как Россия начала вооруженное нападение на Украину.

Эти механизмы, по его мнению, могут сыграть важную роль в поддержке работы Генеральной прокуратуры, а также других органов правосудия, в том числе Международного уголовного суда.

Моррис Тидболл-Бинз подчеркнул, что Генеральная прокуратура Украины, которая ведет расследования, должна получать всю поддержку и ресурсы, необходимые для обеспечения надлежащей координации следственных действий.

Правозащитник полагает, что «все содействующие международные механизмы» должны учитывать национальные процессы сбора доказательств и уважать следственные действия Украины, если они соответствуют соответствующим международным нормам и стандартам.

– Без координации обязанностей и усилий между различными органами существует значительный риск дублирования в ущерб эффективности и действенности расследований, – предупредил Моррис Тидболл-Бинз. Он отметил, что, например, идентификация умерших требует надлежащего сбора, анализа и сопоставления информации и здесь очень важна централизация, адекватное управление и защита данных.

– Правильная координация может также предотвратить повторную травматизацию потерпевших и свидетелей в результате многократных допросов разными следователями и обеспечить соответствие допросов общей стратегии расследования, – считает ооновский эксперт.

Он напомнил, что международное право требует, чтобы расследования были быстрыми, эффективными, тщательными, независимыми, беспристрастными и прозрачными.

– Для этого необходима надлежащая координация и адекватное управление данными, особенно в сложных делах, таких как те, которые расследуются в Украине, – подчеркнул Специальный докладчик.

Эксперт отметил, что расследование военных преступлений и преступлений против человечности требует специальных знаний, в том числе в плане документации и обеспечения сохранности большого объема конфиденциальных доказательств.

– В этом контексте, например, идентификация человеческих останков и достойное обращение с ними, в том числе уважение к семьям погибших, имеет первостепенное значение, и координация усилий в этом отношении абсолютно необходима, – сказал он.

Специальный докладчик, являющийся судебно-медицинским экспертом, заявил, что готов и сам оказать помощь и предоставлять технические консультации.