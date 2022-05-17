Сквалан, «снежный грибок» и петролатум: какие ингредиенты ищем в составе увлажняющего крема

Один из лучших способов сделать так, чтобы кожа была красивой, здоровой и сияющей – использовать метод комплексного увлажнения. Однако проблема заключается в том, что не всегда можно правильно подобрать продукты, которые будут способствовать идеальному увлажнению и станут работать так, как это ожидается. Нужно разобраться в том, какая есть разница между применяемыми ингредиентами, изучить их характеристики. Вот несколько полезных советов.

Какие нужны ингредиенты для увлажнения кожи

Это компоненты, которые могут добавлять или связывать воду в коже. Эти ингредиенты помогают сохранить кожные покровы увлажненными и минимизировать сухость и шелушение.

Гиалуроновая кислота

В последнее время гиалуроновая кислота стала популярным ингредиентом, который способствует увлажнению кожных покровов. Кроме того, это вещество естественным образом содержится в организме.

Гиалуроновая кислота связывает воду с тканями кожи, чтобы предотвратить потерю воды. Из-за недостаточно хорошей гидратации кожные покровы выглядят тусклыми и сухими. Гиалуроновая кислота является ингредиентом, который увлажняет кожу, и его можно использовать для всех типов кожных покровов.

Глицерин

Глицерин является мощным увлажняющим компонентом. Он способствует притягиванию воды к тканям кожи. Несмотря на то что сейчас есть много ингредиентов, которые делают кожу нежной и увлажненной, глицерин все еще используется в качестве основного компонента в уходовой косметике.

Глицерин содержится в средствах, предназначенных для обезвоженной, сухой и чувствительной кожи.

Сквалан

Это один из тех ингредиентов, который естественным образом содержится в коже. Сам по себе сквалан представляет тип соединения, вырабатываемого сальными железами, которые также содержат натуральные масла для защиты кожных покровов и сохранения влаги.

В последнее время этот ингредиент широко рекламируется как вещество для поддержания кожи увлажненной и красивой. Обычно сквалан содержится в маслах или сыворотке для лица.

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Молочная кислота

Некоторые вещества, содержащие кислоту, являются хорошими увлажнителями. Они не только устраняют ороговевшие частички кожи. Продукты, содержащие молочную кислоту, способствуют отшелушиванию.

Кроме того, они помогают поддерживать кожу увлажненной. Молочная кислота в дополнение ко всем преимуществам может осветлять кожные покровы.

Керамиды

Это вещество не только способствует увлажнению кожи, но также поддерживает кожный барьер, защищая от свободных радикалов. Керамиды часто можно встретить в средствах с увлажняющими ингредиентами, предназначенными для проведения омолаживающих процедур.

Кроме того, эти вещества отлично подходят для использования в качестве ингредиентов в продуктах по уходу за кожей при наличии определенных проблем, в частности, таких как экзема.

Тремелла

Это вещество, которое известно как снежный грибок, является одним из самых популярных ингредиентов, содержащихся в средствах для ухода за кожей, обеспечивающих увлажнению.

Тремелла имеет молекулы меньшего размера, чем в гиалуроновой кислоте. Именно поэтому это вещество намного быстрее проникает в кожу, что делает его идеальным для увлажнения. Особенно полезен этот компонент для сухих кожных покровов, если нужно быстрое увлажнение. Тремелла делает кожу эластичной, идеально увлажненной и гладкой.

Петролатум

Этот тот же ингредиент, что и вазелин. Это вещество содержится в средствах, предназначенных для ухода за кожей.

Петролатум помогает уменьшить количество воды, теряемой кожными покровами. Вазелин отлично подходит для чувствительной кожи и может применяться в качестве средства первой помощи.