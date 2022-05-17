Плохое настроение – съешьте йогурт: продукты, которые помогают справиться с тревогой
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Многие люди часто испытывают беспокойство и тревогу. Если это состояние продолжается долго, то необходимо обратиться к специалисту. Существуют разные методы лечения тревожных расстройств: от медикаментов до психотерапии. Но следует внести изменения и в свое питание. Существуют продукты, помогающие справиться с тревогой. Мы расскажем о них в статье.
Йогурт
Йогурт отлично подходит для улучшения настроения. Это особенно относится к тем видам продукта, которые содержат живые здоровые бактерии – пробиотики.
Исследования показывают, что нормализация кишечной микрофлоры приводит к улучшению психического здоровья. Полезные бактерии способствуют выработке “гормона радости” – серотонина. Существуют научные доказательства того, что здоровье мозга во многом зависит от баланса микроорганизмов в кишечнике.
Бразильские орехи
Бразильские орехи богаты селеном. Этот минерал уменьшает хроническое воспаление в организме.
Исследования доказывают, что у людей с тревожными расстройствами отмечается более высокий уровень воспаления в организме. Поэтому включение бразильских орехов в меню улучшает состояние психики.
Однако избыток селена тоже вреден. В чрезмерной концентрации это вещество может проявлять токсические свойства. Поэтому бразильские орехи следует употреблять умеренно. Для поддержания психического здоровья достаточно съедать в день 3 – 4 орешка.
Яйца
Яйца содержат 2 вещества, помогающих бороться с тревогой. Это аминокислота триптофан и витамин D.
Триптофан необходим для производства серотонина. Чем больше вы употребляете этой аминокислоты, тем выше у вас выработка “гормона радости”.
Яичные желтки являются источником витамина D. Этот нутриент улучшает настроение и стимулирует работу мозга. Исследования показывают, что люди с тревожными расстройствами и депрессией имеют низкую концентрацию витамина D в организме.
Витамин D можно получить не только из еды. Это вещество синтезируется в организме под влиянием ультрафиолетовых лучей. Но прежде чем принимать солнечные ванны, следует проконсультироваться с врачом, так как инсоляция полезна не всем.
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Темный шоколад
Темный шоколад не только вкусный, но и очень полезный продукт. В его состав входят ценные антиоксиданты – флавоноиды. Эти вещества уменьшают тревожность и улучшают настроение. Они содержатся в бобах какао.
Высокий уровень тревоги связан с усиленной выработкой кортизола и катехоламинов. Эти вещества называют “гормонами стресса”. Исследования показывают, что флавоноиды в шоколаде уменьшают синтез кортизола и катехоламинов, что способствует успокоению.
Кроме этого, флавоноиды улучшают кровоснабжение мозга. Это тоже помогает уменьшить беспокойство.
Если вы ищете полезный шоколад, то выбирайте его темные сорта. Они должны содержать не менее 70 % какао-бобов. Молочный шоколад или продукт, сделанный из какао-порошка, не принесет пользы.
Сардины
Сардины богаты жирными кислотами омега-3. Они являются источником эйкозапентаеновой (EPA) и докозагексаеновой (DHA) кислот. Также эта рыба содержит витамин D.
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Эти нутриенты регулируют химические процессы в головном мозге. Они усиливают выработку серотонина и дофамина. Высокий уровень этих гормонов связан со снижением признаков депрессии и тревожности.
Если вам не нравится резкий запах и горьковатый вкус сардин, то вы можете заменить их более нежными видами рыбы – лососем или форелью. Они тоже богаты кислотами омега-3 и витамином D.
Авокадо
Авокадо – отличный источник калия, витаминов группы B и магния. Каждый из этих нутриентов вносит свой вклад в борьбу с тревогой.
Калий регулирует процессы, протекающие в мозге и нейронах. Дефицит этого элемента связан с нервозностью и беспокойством.
Витамины группы B необходимы для синтеза “гормона радости” – серотонина. Исследования доказали, что недостаток этих нутриентов увеличивает риск тревожных расстройств.
Магний отвечает за реакцию организма на стресс. Адекватное потребление этого минерального вещества снижает уровень тревоги и беспокойства.
Заключение
Важно помнить, что еда не может вылечить тревожные расстройства. Но продукты, о которых мы рассказали, могут служить хорошим дополнением к терапии. Их также можно есть для профилактики тревоги. Они помогут снизить стресс и поддержать психическое здоровье.
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