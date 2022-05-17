Швеция решила войти в новую эпоху и вступить в НАТО

Парламент Швеции одобрил подачу заявки на вступление в НАТО, которую собираются официально передать в альянс в ближайшие дни, пишет немецкий телеканал N-TV. По словам премьер-министра Магдалены Андерссон, страна оставляет одну эпоху и вступает в новую, а лучше всего Швеция будет защищена в НАТО. В парламенте Финляндии вопрос всё ещё обсуждается, но нет сомнений, что она также будет за членство в альянсе.



AP

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО является историческим поворотным моментом для обеих стран, отмечает немецкий телеканал N-TV. В шведском парламенте этот шаг уже получил одобрение, в Финляндии дебаты ещё продолжаются, но уже нет сомнений в том, что страна проголосует за членство в НАТО.

«Мы оставляем одну эпоху и вступаем в новую», — сказала в Стокгольме премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон. По её словам, в ближайшие дни страна планирует подать заявку вместе с Финляндией. Ранее в этот день во время дискуссии в парламенте большинство партий высказались за членство в западном оборонном альянсе. Против выступают зелёные и левые, однако обе партии вместе занимают лишь 43 из 349 мест в шведском парламенте.

Правящие социал-демократы ещё в воскресенье высказались за подачу заявки на вступление в военный альянс. «В Швеции есть много того, что стоит защищать, и лучше всего Швеция будет защищена в НАТО», — сказала премьер-министр от социал-демократов в парламенте страны. «Наконец-то мы тоже можем стать членом НАТО», — заявил лидер крупнейшей оппозиционной партии Moderaterna Ульф Кристерссон. Его партия уже давно агитирует за то, чтобы подать заявку на вступление Швеции в НАТО.

Как пишет N-TV, в Финляндии также прошли дебаты по поводу заявки на вступление в трансатлантический альянс, однако во второй половине дня им ещё не было видно конца. По словам председателя финского парламента Матти Ванханена, планировалось 150 выступлений, поэтому голосования пока ожидать не стоит. В воскресенье уже было принято официальное решение по заявке Финляндии на членство в альянсе. В том, что большинство в парламенте выскажется в пользу заявки на вступление в НАТО, сомнений нет, подчёркивает немецкий телеканал.

Своими планами по подаче заявлений о вступлении в ЕС две скандинавские страны под влиянием военных действий на Украине нарушают давнюю традицию неприсоединения к военным союзам. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сегодня утром назвал возможное принятие двух стран в НАТО «серьёзной ошибкой с далекоидущими последствиями».

Президент РФ Владимир Путин также подтвердил, что его страна отреагирует на планируемое расширение НАТО за счёт включения в альянс Швеции и Финляндии. Расширение НАТО — это проблема, заявил Путин в Москве. При этом у РФ нет проблем с двумя скандинавскими странами, но она будет реагировать на расширение военной инфраструктуры на их территории. Кроме того, РФ приходится учитывать, что НАТО будет и дальше стремиться расширить своё глобальное влияние, заключает N-TV.