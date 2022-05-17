В Китае предупредили Швецию и Финляндию о ловушке НАТО

Поддержка намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО со стороны США – это ловушка, пишет китайская пресса.

Китайские эксперты полагают, что после вступления в НАТО Швеция и Финляндия могут оказаться в американской ловушке, это повлечет дальнейшее ухудшение ситуации с безопасностью в Восточной Европе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Global Times.

Глава европейского отдела Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО позволит Вашингтону разместить в этих государствах стратегические вооружения. Однако, как отмечает эксперт, на Россия, ни Швеция с Финляндией не собираются эскалировать ситуацию ради интересов США. Подчеркивается, что Москва, Стокгольм и Хельсинки намерены решать вопросы путем переговоров.

Напомним, как ожидается, в середине этой недели заявку на вступление в НАТО подадут Финляндия и Швеция. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО. РФ предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями.

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