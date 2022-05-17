 

ЕС обещал не признавать присоединения к РФ территории Украины

17.05.2022, 7:10, Новости дня
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ЕС не признает присоединения к РФ «ни одного квадратного километра» территории Украины, как не признал воссоединение РФ и Крыма, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Боррель заверил, что ЕС «полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины» и продолжит оказывать санкционное давление на Россию, передает ТАСС.

Напомним, Боррель также сообщил, что ЕС поможет Украине опустошить ее хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая. При этом министры не смогли согласовать шестой пакет антироссийских санкций. Боррель признал, что главы МИД стран ЕС в понедельник даже не пытались найти компромисс по санкциям. Однако министры согласовали выделение Киеву 500 млн евро на закупки танков и артиллерии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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