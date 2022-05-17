 

Шольц назвал цель Запада в ситуации на Украине

17.05.2022, 7:09, Новости дня
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Цель Запада должна заключаться в том, чтобы РФ не вышла победителем из конфликта на Украине, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.

Шольц заявил, что следует беспокоиться из-за возможной «эскалации». «Но это не должно нас парализовать. Мы должны иметь возможность принимать разумные, весьма осознанные и весьма смелые решения», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на RTL.

Отвечая на вопрос, какова должна быть цель Запада, он сказал, что РФ не должна выйти победителем из этого конфликта. Преследование других целей, по его мнению, «было бы неверным» решением, учитывая, что РФ – ядерная держава.

Шольц призвал Москву вывести войска с территории Украины. Он заявил, что «до сих пор не прослеживается понимания, что это нужно закончить как можно быстрее». «Также мы постоянно должны внимательно следить за тем, чтобы не принимать решения, которые сделают нас стороной конфликта», – сказал канцлер. По его мнению, «для РФ есть только один выход из этой ситуации: когда она достигнет соглашения с Украиной, и это не должен быть навязанный мир».

Напомним, Шольц заявил, что единственной возможностью снятия санкций с РФ является заключение мирного соглашения между Москвой и Киевом. При этом, по его словам, Берлин не примет «никакого навязанного мира» Украине со стороны России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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