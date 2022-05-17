Минобороны показало боевую работу «Орланов»

Министерство обороны РФ опубликовало видео боевой работы расчетов многофункциональных беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» Западного военного округа.

В видео в Telegram-канале Минобороны показаны подготовка к запуску беспилотника, оснащение его снарядами, боевая работа и приземление аппарата.

«Ведем воздушную разведку, находим цели, передаем координаты артиллеристам. Также с помощью ударного беспилотника сами наносим поражение (противника). Подвешивается четыре снаряда, осколочно-фугасных, каждый снаряд поражает в радиусе 10 метров противника», – рассказал российский военнослужащий.

Напомним, Вооруженные силы РФ начали использовать многофункциональный беспилотный комплекс «Орлан-10» для ударов осколочно-фугасными боеприпасами по легкой бронетехнике Украины.

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