NTD – крупнейшее водохранилище США высохло до рекордно низкого уровня

Уровень воды в крупнейшем водохранилище США Мид упал до рекордного минимума, и резервуар продолжает высыхать. Как передаёт NTD, это означает, что десяткам миллионов людей в нескольких американских штатах придётся экономить воду. Нехватка затронет Неваду, Калифорнию, Аризону и даже территории в соседней Мексике.

Уровень воды в Миде — крупнейшем водохранилище США — упал до рекордного минимума. И резервуар продолжает высыхать.

Это означает, что десяткам миллионов людей в нескольких американских штатах придётся экономить воду.

Нехватка затронет Неваду, Калифорнию, Аризону и даже территории в соседней Мексике.

ПАТТИ ААРОН, сотрудница Бюро мелиорации: В бассейне реки Колорадо мы переживаем 23-й год засухи. Водохранилища Пауэлл и Мид постоянно мелели. Сейчас уровень в Миде — самый низкий с момента его заполнения. Около 75 процентов воды идёт на орошение сельхозугодий. А они обеспечивают 60 процентов продуктов питания для страны.

Водохранилище заполняется благодаря реке Колорадо по мере таяния снега в горах. В 1999 году оно было заполнено на 97 процентов. Теперь осталось только 30 процентов.

ПАТТИ ААРОН: Мы зависим от снежного покрова. Но в условиях многолетней засухи почва очень сухая. Даже если будет хороший снежный покров, когда он растает, вода уйдёт в почву, а не в реку. Поэтому нам нужно, чтобы как минимум четыре года подряд был хороший снежный покров. Тогда начнётся восстановление.

По мере высыхания воды обнажаются и страшные тайны прошлого. Так, ранее в этом месяце полиция обнаружила бочку с человеческими останками. Историки считают, что этого человека застрелили в 70-х или 80-х годах прошлого века и что он был связан с мафией Лас-Вегаса. Они также считают, что, если Мид продолжит высыхать, то найдут новые трупы.

Дата выхода в эфир 16 мая 2022 года.