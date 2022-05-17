 

Die Welt – поражение в Северном Рейне — Вестфалии может иметь серьёзные последствия для партии Шольца

17.05.2022, 4:50, Разное
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Социал-демократическая партия Германии потерпела чувствительное поражение на региональных выборах в Северном Рейне — Вестфалии, пишет Die Welt. Как отмечает издание, эта неудача может сильно сказаться на партии канцлера Олафа Шольца: в частности, в обществе может начаться широкая дискуссия о правильности курса Шольца. Кроме того, рискуют осложниться отношения социал-демократов с их партнёрами по правящей коалиции.


AP

После поражения в Шлезвиг-Гольштейне немецкая партия социал-демократов проиграла и региональные выборы в Северном Рейне — Вестфалии, пишет Die Welt. При этом партия канцлера Олафа Шольца показала худший результат в истории, значительно уступив победившей ХДС.

Согласно данным опросов, на выбор избирателей, в первую очередь, влияли вопросы внутриполитического характера, пишет Die Welt. Однако значительную роль также сыграл и курс Шольца в рамках украинского кризиса. Социальный опрос, проведённый институтом исследования общественного мнения Infratest Dimap, показал, что лишь 46% жителей cчитали курс Шольца в отношении Украины верным. Ещё меньше был личный рейтинг Шольца среди местного населения.

Как отмечает издание, поражение в Северном Рейне — Вестфалии уже не объяснить региональными особенностями, как в Шлезвиг-Гольштейне. Ссылаясь на мнение одного из высокопоставленных членов СДПГ, Die Welt пишет, что теперь в обществе может начаться дискуссия о правильности политики Шольца.

Ещё один политик из социал-демократической партии опасается, что неудачный результат на региональных выборах приведёт к спорам и трениям внутри правящей коалиции, пишет Die Welt. К примеру, «свободные демократы», показавшие неудачный результат, могут начать стараться повысить своё влияние в коалиции и активнее продвигать свою повестку. Но основной головной болью для социал-демократов могут стать отношения с зелёными, которые, напротив, улучшили свой результат. Отмечается, что в Северном Рейне — Вестфалии зелёные могут вступить в коалицию с ХДС.



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