TF1 – пенсии в рублях и новые учебники истории — Волноваха возвращается к мирной жизни под контролем российских военных

Волноваха, перешедшая два месяца назад под контроль ДНР и российских военных, возвращается к мирной жизни по новым правилам, пишет французский TF1. Как передаёт телеканал, приоритетной целью сегодня является восстановление разрушенных зданий города, которое осуществляется российскими специалистами за счёт российского бюджета. Кроме того, отныне здесь выплачивают пенсию в рублях и преподают историю по новой программе, отмечает корреспондент.

Новые хозяева этого места устанавливают собственные правила. В Волновахе, находящейся под контролем российских войск и сепаратистов уже два месяца, для управления городом был назначен новый пророссийский глава администрации. Приоритетная задача — восстановление разрушенных бомбардировками зданий. Команда российских рабочих оценивает повреждения. Москва будет отстраивать всё заново и платить за это.

В школе, несмотря на разбитые окна и последствия обстрелов, возобновились занятия. Теперь обучение ведётся на русском, а не на украинском языке. Большинство здешних жителей русскоговорящие, но отрекаться от прошлого не собираются.

ЛИЗЕРОН БУДУЛ, корреспондент TF1: А вы кем себя чувствуете: украинкой или русской?

ВЕРОНИКА, школьница: Украинкой, конечно. Да. Потому что всю свою жизнь я жила на Украине.

Ещё одна перемена — новая программа изучения истории.

ТАТЬЯНА, учитель истории: Это у нас новые учебники. Здесь есть тема: «Вторая мировая война», история Донбасса у нас вводится, раньше не было такой книжки у нас.

Отныне в приоритете история России.

В городе, среди разрушенных во время боёв домов и импровизированных могил, возобновляется жизнь. Галина разговаривает по телефону, сидя на скамейке. Она рассказала нам, что связь восстановилась.

ГАЛИНА: Связь русская.

Двое военных, сидящих напротив, утверждают:

ВОЕННЫЙ: Теперь здесь Россия.

ИВАН, российский военный: Кто-то рад, кто-то не рад, кто-то ещё не осознал, но, опять же, всё во время упирается.

Совсем рядом, на почте мы своими глазами убеждаемся, что пенсии выплачиваются в рублях — российской валюте. Она постепенно вытесняет украинскую валюту, гривну. Тем временем на небольшом местном рынке…

ЛИЗЕРОН БУДУЛ: Вы продаёте сыр?

ПРОДАВЩИЦА: Да. Рубли, гривны — всё можно!

ЛИЗЕРОН БУДУЛ: Вы берёте и рубли, и гривны?

ПРОДАВЩИЦА: Да.

Но у многих семей в Волновахе денег нет вовсе. Они потеряли всё во время военных действий и выживают исключительно благодаря гуманитарной помощи. Каждый день на этой площади раздают горячую еду и угощения для детей.

Дата выхода в эфир 15 мая 2022 года.