 

В российские войска направлен эшелон новейших танков Т-90М «Прорыв»

17.05.2022, 4:20, Новости дня
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На Уралвагонзаводе прошла торжественная отправка эшелона танков Т-90М «Прорыв» Министерству обороны России, сообщила пресс-служба УВЗ (входит в Ростех).

Настоятель храма Димитрия Донского, протоиерей Иоанн Брагин освятил танки. Протоиерей заявил, что «добро должно всегда уметь себя защитить». Он подчеркнул, что «бесполезно уговаривать злые силы, чтобы они остановились». «Потому существует такая традиция освящать оружие. Чтобы помощь, благословение, защита божья помогли ему защищать свое Отечество, защищать людей, которые требуют помощь и защиту», – сказал он.

На финальном этапе подготовки танков в них были вложены рисунки и письма детей танкостроителей и православные иконы. По словам лидера молодежной организации Уралвагонзавода Ивана Кукарцева, «это символы поддержки российским воинам, знак уважения и веры в их мужество». Танки направились в войска под «Прощание славянки», передает РИА «Новости».

Напомним, танк Т-90М «Прорыв» оснастили многоканальным прицелом, обеспечивающим применение вооружения в любое время суток, а одной из главных особенностей модернизированного танка стала возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени.

 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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