США заявили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты
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Испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183A в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) прошло успешно, сообщили ВВС США.
В американских ВВС рассказали, что испытание провели в субботу на юге штата Калифорния. Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress «успешно выпустил» ракету. Блок ARRW, отделившись от бомбардировщика, «воспламенился и горел в течение ожидаемого времени». Была достигнута «гиперзвуковая скорость, в пять раз превышающая скорость звука», передает ТАСС.
ВВС США указали, что это стало первым пуском данной ракеты с воздушного носителя, передает РИА «Новости».
В декабре 2021 года стало известно о провале испытаний перспективной американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A, разрабатываемой по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) в интересах ВВС США. При этом в сентябре 2021 года США успешно испытали ракету корпорации Raytheon, скорость которой в пять раз превышает скорость звука. Напомним, РФ уже использует гиперзвуковое оружие в бою.
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