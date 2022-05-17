Диппредставительства Латвии в Петербурге и Пскове закрыли

Прекращена работа генконсульства Латвии в Санкт-Петербурге и консульства в Пскове, сообщил посол Латвии в РФ Марис Риекстиньш.

Риекстиньш заявил, что предоставление консульских услуг осуществляется посольством в Москве, передает ТАСС.

В апреле Москва решила «отозвать согласие на деятельность генерального консульства Латвии в Санкт-Петербурге, консульства Латвии в Пскове, генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге и его канцелярии в Пскове, генерального консульства Литвы в Санкт-Петербурге». МИД РФ объяснил такое решение «принципом взаимности», а также «оказанием властями этих стран военной помощи киевскому режиму и покрывательством с их стороны преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины».

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