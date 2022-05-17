Мнение: Началась капитуляция “Азовстали”

После того, как ближе к вечеру сдались 51 человек, сдалось еще 300, из них 50 раненых.

Раненых вывезли под охраной в Новоазовск, 250 человек отправили в Еленовскую колонию, где уже содержится большое число военнопленных.

Завтра начнутся допросы.

По словам корреспондента Куксенковой, следующая партия пленных начнет сдаваться в 4 часа утра.

Всего на "Азовстали" еще заблокировано 2227 человек.

Наступает развязка для остатков Мариупольской группировки ВСУ (по нашим оценкам первоначально насчитывала до 20 000 солдат и офицеров, по украинским – до 14 500 солдат и офицеров).

Будут ли из этих пленных хоть кого-то менять, пока непонятно, в соц.сетях бродят слухи, что раненых ВСУшников могут поменять на российских военнопленных. "Азов" вроде менять не собираются. Ждем официоза.

Окруженные города, автобусы…Все в рамках сириизации Украины. Осталось узнать, куда повезут персонажей в автобусах.

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