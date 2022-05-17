Мода на естественность даже в окрашивании: самые модные оттенки на лето-2022

С наступлением весны и лета, многих девушек так и тянет перекраситься. Самые модные оттенки 2022 года – это в первую очередь сочетания разных тонов, благодаря чему удается получить очень глубокие цвета. И самый главный тренд окрашивания – это естественность.

Холодный каштановый

Мода на естественность сейчас чувствуется во всем: в прическе, макияже, цвете волос. Холодный каштановый, которые колористы еще называют дорогим каштановым, достигается за счет смешивания разных тонов. При разном освещении можно увидеть на прядях кроме каштановых, карамельные и пепельные оттенки. Такой прием делает волосы объемными и глубокими по цвету.

Чай с молоком

Долгое время на первый план выходили кофейные тона, но есть и другие цвета напитков, которые достойны внимания. Например, можно попробовать окрашивание в оттенок молочного чая.

Его трудно отнести к холодным или к теплым, он по-разному смотрится при разном освещении, и в этом есть определенный плюс – он подходит женщинам любого цветотипа. Как и в предыдущем случае, мастер использует несколько оттенков, за счет этого создаются красивые переливы со сливочными нотками.

Дорогой блонд

Весь секрет здесь в балансе разных оттенков: в волосах можно разглядеть пшеничные, медовые, песочные и карамельные блики.

Плавный переход от света к тени делает пряди более объемными, чего нельзя добиться при окрашивании однотонной краской. Естественность здесь также присутствует – нет явного перехода желтизну или, наоборот, в неестественный белый.

Шоколадная вишня

Этот цвет скорее теплый, чем холодный, что достигается за счет коричневых и медных бликов. С вишневыми нотками можно поэкспериментировать, если не нужен слишком рыжий оттенок. Как правило, более светлые волосы визуально делают моложе, но шоколадная вишня за счет теплоты оттенка тоже хорошо освежает. Этот вариант прекрасно подойдет брюнеткам с естественным темным тоном волос.

Медовый блонд

Солнечный медовый блонд выглядит более мягким и естественным, чем холодный или платиновый. Золотистый тон больше всего подходит обладательницам русых и светлых волос.

Но темноволосые красавицы также весьма удачно применяют этот оттенок. Особенно эффектно смотрится окрашивание, когда светлые пряди находятся у лица.