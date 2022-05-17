Россия сократила вложения в госдолг США до 2 млрд долларов

В марте РФ располагала американскими государственными ценными бумагами на 2,003 млрд долларов, сообщил минфин США.

Москва сократила вложения в американские государственные ценные бумаги с 3,753 млрд долларов в феврале до 2,003 млрд долларов в марте. Из них 2 млн долларов пришлись на долгосрочные облигации, 2,001 млрд – на краткосрочные.

Самым крупным держателем ценных бумаг США остается Япония – она вложила в американский госдолг около 1,2 трлн долларов. За ней следует Китай с 1,04 трлн долларов, третье место занимает Великобритания с 634,9 млрд долларов, передает ТАСС.

Напомним, резко сокращать вложения в американский госдолг Россия начала в 2018 году. До этого с 2007 года РФ наращивала в своих резервах трежерис. Пик пришелся на 2010 год – тогда РФ одолжила американцам более 175 млрд долларов.

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