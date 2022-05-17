 

N-TV – МВФ увеличил долю юаня в своих резервах

17.05.2022, 2:00, Разное
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Доля юаня в резервах МВФ была увеличена до 12,28%, пишет N-TV. Как отмечает издание, китайская валюта занимает третье место в валютной корзине МВФ после доллара и евро. При этом доля евро была заметно сокращена, пишет N-TV.


AP

МВФ повысил долю юаня и доллара в своих резервах, пишет N-TV: при этом доля евро была снижена. Таким образом, доля юаня в валютной корзине МВФ возросла до 12,28%, а доля доллара — до 43,38%.

Как отмечает издание, доля евро была сокращена в рекордных объёмах — на 1,62%. При этом европейская валюта по-прежнему занимает второе место в валютной корзине МВФ, в то время как юань располагается на третьем. Новая оценка валютной корзины была осуществлена на основании пятилетнего анализа финансовых рынков, пишет N-TV.

Резервные запасы МВФ были созданы в 1996 году, информирует N-TV. Они состоят из пяти важнейших мировых валют: доллара, евро, юаня, йены и фунта стерлингов. Юань стал резервной валютой с 2016 года: таким образом МВФ признал возрастающую экономическую важность Китая.



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