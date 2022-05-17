N-TV – немцев больше беспокоит рост цен, чем Украина и коронавирус

Ощутив на собственном кошельке значительный рост цен в разных сферах жизни, немцы начали менять свой образ жизни, по возможности урезая расходы, пишет телеканал N-TV. Как показало последнее исследование, жителей Германии инфляция беспокоит даже больше, чем военные действия на Украине и пандемия коронавируса.



AP

Многие люди в Германии уже меняют свой образ жизни из-за инфляции, а другие опасаются, что скоро им придётся это сделать, пишет немецкий телеканал N-TV. Непомерно растущие цены беспокоят потребителей даже больше, чем боевые действия на Украине или пандемия коронавируса.

Быстрорастущие цены практически во всех сферах жизни сейчас тревожат жителей Германии больше, чем что-либо другое. При этом конфликт на Украине и пандемия коронавируса отходят для них на второй план. Таковы результаты репрезентативного опроса, проведённого консалтинговой компанией McKinsey.

Около 40% из более чем 1 тыс. респондентов в Германии заявили, что больше всего их сейчас беспокоит инфляция. 34% респондентов назвали спецоперацию РФ на Украине, и только 8% — пандемию коронавируса. Почти треть респондентов (29%) опасаются, что из-за повышения цен им придётся поменять свой образ жизни в сторону урезания расходов. Страх перед инфляцией особенно выражен среди людей с низкими доходами. Две трети респондентов ожидают, что цены продолжат расти в течение следующих 12 месяцев.

«Два года коронавируса оставили свой след. Но инфляция и происходящее на Украине вызывают у людей больше пессимизма, чем когда-либо прежде», — сказал эксперт McKinsey Маркус Джейкоб, подводя итоги исследования. Люди почувствовали рост цен и увидели, что в конце месяца в их кошельках осталось меньше денег. Высокооплачиваемые работники также сокращают расходы.

По данным исследования, две трети респондентов в последнее время тратили больше денег на продукты питания, 61% — на бензин и транспортные расходы, а также на энергию. В результате почти каждый третий житель Германии сократил траты в других сферах потребления. Экономия была достигнута, прежде всего, за счёт косметики, одежды, развлечений и путешествий.

«От новой бережливости особенно страдают отрасли, которые уже понесли значительные убытки от пандемии», — сообщил эксперт McKinsey Саймон Лэнд. Люди сократили расходы в тех областях, на которые они действительно хотели потратить больше денег, когда пандемия утихла, — например, на посещение ресторанов, проживание в отелях и проведение мероприятий.

По данным исследования, почти две трети потребителей уже начали менять своё покупательское поведение в условиях роста цен: например, переходить на более дешёвые частные марки или чаще совершать покупки в дискаунтерах. Более половины респондентов заявили, что стали более сознательно относиться к потреблению энергии в быту, пишет немецкий телеканал N-TV.