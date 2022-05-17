Мнение: Собянина нагрузили



Мечта обновленной РФ

Несчастный Собянин заявил сегодня:

“Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод «Рено». Это его право, но мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы. Поэтому я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич». Мы постараемся сохранить большую часть коллектива, непосредственно работающего на заводе, и у его смежников”.

Почему несчастный? Это очевидно: никакому градоначальнику не нужен такой геморрой – еще и автомобильное производство “возрождать”. Крайне характерный момент – что брошенный французами завод не выставляют на торги, а передают городу (которому он нахрен не нужен): дело в том, что в стране просто нет “частников”, которые бы взялись за настолько безнадежное предприятие.

Ключевое в словах Собянина – вот это: “сохранить большую часть коллектива, непосредственно работающего на заводе, и у его смежников”. Власти страшит массовая безработица, причем не где-нибудь, а прямо в столице. Никаких “москвичей”, понятно, не будет – но “зато” большие трудовые коллективы какое-то время будут сохранять хотя бы иллюзию занятости. Причем за счет не федерального, а московского бюджета.

Почему не будет “москвичей”? Потому что сделать автомобиль, похожий на настоящий, почти с нуля – на это способен только настоящий предпринимательский талант (и то – если сильно повезет). Государство на такое неспособно (советские при Сталине и при Брежневе тупо использовали ГОТОВЫЕ технологии западных – американских или итальянских – инженеров).

Единственная надежда может быть на китайцев. Однако, скорее всего, и она окажется пустой. Мы уже видим, что соваться в умирающую РФ Китай совсем не спешит – ждет, когда она совсем издохнет. Вот тогда он придет – и заберет ВСЁ.