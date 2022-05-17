 

Власти Мали обвинили Запад в причастности к попытке госпереворота

17.05.2022, 1:30, Новости дня
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В Мали произошла попытка госпереворота, ее совершили «поддерживаемые Западом» офицеры, заявило министерство территориального управления и децентрализации страны.

Ведомство сообщило, что «группа антипрогрессистских офицеров и унтер-офицеров армии Мали совершила попытку переворота в ночь с 11 на 12 мая». Указывается, что «этим военным оказывало поддержку западное государство», передает ТАСС.

Согласно заявлению, силам обороны и безопасности Мали удалось пресечь попытку «благодаря своей бдительности и профессионализму». Власти ужесточили контроль на пограничных пропускных пунктах, а также на въездах в столицу Бамако. Как сообщили в министерстве, ситуация находится под контролем, задержанные «переданы правосудию», передает РИА «Новости».

Напомним, правительство Мали решило денонсировать соглашение с Францией о сотрудничестве в сфере обороны от 16 июля 2014 года ввиду «вопиющего нарушения» национального суверенитета республики французскими военными. В конце декабря 2021 года несколько стран Запада резко раскритиковали размещение бойцов российской частной военной компании Вагнера в Мали.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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