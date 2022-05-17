 

Пленных «азовцев» вывозят на автобусах с буквой Z

17.05.2022, 1:30, Новости дня
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Сдавшихся в плен боевиков «Азова» (против бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела) вывозят с «Азовстали» в Мариуполе на автобусах с буквой Z, сообщают авторы проекта «Ватфор».

Авторы проекта в Telegram приводят один из комментариев к новостям: «Но вообще, один провоз азовцев в автобусах с буквой Z гигантской, который сейчас даже Reuters показывает, означает огромную победу в информационной войне».

Как передает Reuters со ссылкой на очевидцев, пять автобусов прибыли в Новоазовск поздно вечером в понедельник. Замглавы минобороны Украины Анна Маляр сообщила, что с «Азовстали» вывели 264 украинских военных.

Всего, по данным Reuters, было около десятка автобусов, пишет «Украинская правда».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский признал сдачу в плен боевиков с «Азовстали». В понедельник Минобороны РФ сообщило, что с военными Украины на «Азовстали» достигнута договоренность о вывозе их раненых с завода в медицинское учреждение в ДНР. Позднее стало известно, что с «Азовстали» вышли и сдались в плен 264 боевика, среди них – 53 раненых, которых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. Остальные были отправлены в сторону Еленовки, утром им предстоят допросы. Как сообщают СМИ, во вторник сдача в плен продолжится.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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