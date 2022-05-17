Times – после 30 лет работы «Макдональдс» окончательно уходит из России

«Макдональдс» объявил, что полностью сворачивает свою деятельность в РФ на фоне украинского конфликта. Компания собирается продать в стране порядка 850 точек и надеется, что её 65 тыс. сотрудников сохранят работу при заключении сделки, пишет The Times.



AP

«Золотые арки» покидают Россию — навсегда. Спустя более чем три десятилетия после того, как «Макдональдс» открыл своё первое отделение на Пушкинской площади в Москве, к которому выстраивались огромные очереди, американская сеть быстрого питания продаёт свои российские рестораны», — пишет The Times.

По словам представителей «Макдональдса», c начала спецоперации на Украине они начали процесс продажи порядка 850 своих точек в России. Американская компания ищет местного покупателя и добивается того, чтобы сделка предусматривала сохранения занятости её 62 тыс. сотрудников.

Исполнительный директор сети Крис Кемпчински признался, что решение покинуть страну далось с трудом из-за «лояльности сотрудников «Макдональдса» и сотен российских поставщиков». «Вместе с тем у нас есть обязательства перед нашим мировым сообществом, и мы должны оставаться непреклонными при отстаивании своих ценностей», — добавил бизнесмен.

Продажа, в результате которой компания может потерять от 1,2 до $1,4 млрд., подразумевает удаление со всех российских ресторанов названия бренда, логотипа и меню. По некоторым данным, заведения откроются под новым именем уже в следующем месяце.

«Макдональдс» начал присматриваться к российскому рынку ещё в конце 1970-х. Настойчивость, с которой он донимал правительственных чиновников, была вознаграждена контрактом на поставку продуктов питания для московской Олимпиады 1980 года, напоминает The Times.

«Первый ресторан «Макдональдс», открывшийся 31 января 1990-го на Пушкинской площади, был не просто ещё одной точкой на карте компании. Он стал синонимом капитализма и американской культуры и рассматривался как русскими, так и жителями Запада как последний предвестник гибели Советского Союза, который окончательно распался почти два года спустя», — рассуждает издание.

По утверждению The Times, для москвичей открытие «Макдональдса» стало «одним из самых ярких событий за многие годы». Они начали собираться возле ресторана в 4 утра, и к тому времени, когда его двери распахнулись, там уже стояла «полукилометровая очередь, терпеливо ожидающая входа».

Многие из примерно 30 тыс. клиентов, переступивших порог заведения в тот день, оделись специально для этого случая. Некоторые даже «наряжались в костюмы Микки Мауса, Дональда Дака или Гуфи». Солдаты и местная полиция также присоединились к толпе, «решившей заполучить биг-мак и картофель фри, несмотря на их высокую стоимость относительно российских зарплат», подчёркивает издание.

В «Макдональдсе» настаивают, что уход из РФ не повлияет на планы компании увеличить количество ресторанов в этом году. Однако в прошлом месяце она сообщила о прибыли в размере $1,1 млрд. за первый квартал 2022-го, что на $400 млн. меньше прошлогоднего показателя, заключает The Times.