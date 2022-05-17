Мнение: Любители разрушать

На фоне дикой “операции” на Украине люди стали вспоминать другую позорную страницу неудавшейся истории бедовой РФ – войну с Чечней. Прочел у старого френда, который, как я знаю, сам выходец из Чечни, такое воспоминание:

“В Чечне в первые же дни войны были уничтожены три нефтеперерабатывающих завода с объемом производства 25 млн тонн нефти в год, нефтяной парк, где хранилось около полумиллиона тонн нефти, заводы, выпускающие нефтяное оборудование, три корпуса нефтяного института, где с 20-х годов готовились кадры для нефтяной промышленности и четыре ведущих НИИ: ГипроГрознефть, Промавтоматика, СевКавНИПИнефть и ГрозНИИ – первое в СССР и одно из крупнейших в мире исследовательское учреждение в сфере нефтепереработки. Заодно добыча нефти в Чечне упала в 4 раза.

Можно было бы понять подобные действия, если бы Чечне собирались предоставить независимость: хотите свободы, вот и живите теперь без промышленности, но воевали-то именно за то, чтобы не дать независимость. Получается, что ход мысли был примерно такой: мы вас лучше будем содержать из бюджета, чем позволим вам самим себя кормить. Кажется, что и в Украине проводится подобная практика”.

Поразительно! Не знал, что в 1994 году – то есть тогда, когда Россия была еще более нищей, чем сейчас – лихое руководство страны позволило себе такой “нефтяной погром”. Они там всегда, что ли, было вообще “без башни”? Или это только для армии характерно?

И да – сейчас, очевидно, в Донбассе мучительно наступают на те же грабли. Донбасс выбамбливают буквально “под ноль” – чтобы потом гордо володеть горой разбитых кирпичей, щебня и гниющего мяса. В чем смысл всего этого – очевидно, ни в чем, кроме садомазохизма. Клиника, говоря проще.