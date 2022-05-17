Экс-министра Словакии задержали за поддержку действий РФ на Украине

Полиция Словакии задержала экс-министра юстиции и бывшего председателя Верховного суда страны Штефана Гарабина за то, что он поддержал российскую спецоперацию на Украине, сообщают СМИ.

Гарабин в конце февраля сообщил в соцсетях, что «в связи с событиями на Украине поступил бы точно так же, как Путин». Полиция обвинила его в поддержке экстремизма. После дачи показаний он был отпущен, передает ТАСС со ссылкой на канал Markiza.

Напомним, в конце апреля вице-премьер Словакии Вероника Ремишова, выступая на пресс-конференции в штаб-квартире ООН, заявила о невозможности долгосрочной изоляции России. При этом она отметила, что ее точка зрения «неортодоксальна» для Евросоюза. В мае лидер словацкой парламентской оппозиции и партии «Направление – социальная демократия», экс-премьер республики Роберт Фицо отказался присутствовать на выступлении президента Украины Владимира Зеленского и слушать его «лживую» речь.

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