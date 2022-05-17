Эксперт: Нейтральная Швейцария заколебалась

Швейцария, рассматривая варианты активизации сотрудничества с НАТО, в очередной раз «переосмысляет» свой нейтралитет, сообщил политолог Федор Лукьянов.

Как сообщил Лукьянов в Telegram, «образцово-показательная нейтральная страна Швейцария заколебалась». «Минобороны говорит о вариантах активизации сотрудничества с США и НАТО, проведении совместных учений в условиях меняющейся ситуации с безопасностью в Европе», – сообщил он.

По словам Лукьянова, «представить себе всерьез, что Швейцария боится России, фантазии не хватает». Он считает, что «тут явно другое – Запад консолидируется на военно-блоковой основе, весьма быстро, и всем, кто относится к сообществу, надо как минимум обозначить движение в указанном направлении». «Так что Швейцария в очередной раз «переосмысляет» свой нейтралитет. Отнюдь не впервые», – сообщил политолог.

Reuters сообщает, что министерство обороны Швейцарии готовит отчет о вариантах обеспечения безопасности, которые включают в себя совместные военные учения со странами НАТО. В отделе политики безопасности министерства заявили, что «в конечном счете, возможны изменения в интерпретации нейтралитета».

Напомним, как ожидается, в середине этой недели заявку на вступление в НАТО подадут Финляндия и Швеция. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО. РФ предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями.

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