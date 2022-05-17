Эксперты: Судьба сдавшегося гарнизона Мариуполя будет перед глазами каждого солдата ВСУ

Авторы проекта «Ватфор» сравнили «судьбу гарнизона Мариуполя» с «армией Паулюса» в Сталинградском котле.

«Как говорил Штирлиц, запоминается последнее слово. Поэтому неважно, сколько они там героично тримали оборону, а важно, что в итоге они сдались. В Сталинграде Шестая армия Паулюса тоже продержалась два с половиной месяца, но помнят ее не за это», – говорится в сообщении в Telegram.

Авторы проекта «Ватфор» указывают, что «о судьбе 6А, которую обещали спасти и которую в итоге бросили умирать, помнил каждый немецкий солдат». Отмечается, что «до Сталинграда немцы спокойно оставались в окружении», так как были уверены, что их «будут снабжать» и «деблокируют». Однако «после Сталинграда отступали целыми фронтами, а порой и бежали либо, будучи окруженными, быстро сдавались».

«Будут ли новые котлы на донецком фронте, мы еще увидим – но если будут, судьба гарнизона Мариуполя будет стоять перед глазами каждого украинского солдата», – сказано в сообщении. Подчеркивается, что «важно показать, что в плену украинским солдатам будет лучше, чем в обороне». Как заявляют автора проекта, «в окопах новости разлетаются моментально, и если российских турбопатриотов будут бесить кадры азовцев в госпитале, на лечении, живых и даже накормленных – то просто помните, все это показывают не для вас».

В понедельник Минобороны РФ сообщило, что с военными Украины на «Азовстали» достигнута договоренность о вывозе их раненых с завода в медицинское учреждение в ДНР. Командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский сообщил, что тяжелораненых боевиков из полка «Азов» и ВСУ выносят на носилках.

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