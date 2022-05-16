Можно и поверх джинсовой юбки: с чем сочетать корсет – главный атрибут весны, делающий любой образ модным

Достаточно много модных трендов сезона весна-лето – 2022 – это новая жизнь веяний 2000-х годов, ушедших в прошлое. Один из них – ношение корсетов в повседневной жизни. Этот предмет гардероба может смотреться не только провокационно, но и женственно, элегантно, изысканно. Главное – подобрать ему подходящую пару. О вариантах комбинирования корсетов вы узнаете далее.

С джинсовой юбкой

Этот вариант подойдет молодым девушкам, которые хотят выделиться из толпы и быть самой модной. Помните, что образ и так достаточно смелый, поэтому не стоит перегружать его обилием деталей и аксессуаров.

С джинсами

Женственно, одновременно дерзко и неформально. Корсет и джинсы – удачное сочетание, которое поможет вам подчеркнуть плавные линии тела. Правда, чтобы выбрать столь смелый тандем, нужно быть уверенной в том, что вы не злоупотребляли тортиками и майонезными салатами.

Под вязаный кардиган

Мода в этом сезоне удивительно демократична, предлагает сочетание красоты и комфорта. Яркий пример образа – роскошный корсет на шнуровке, надетый под вязаный кардиган оверсайз. Пара со вкусом продуманных аксессуаров – и вы неотразимы!

Для самых смелых

Если для вас не существует запретов, вы обожаете эпатировать окружающих, предлагаем такой нестандартный вариант. Бельевой корсет-бюстье из нежной гладкой ткани можно надеть в качестве верхней одежды. И только вы будете знать, что для прогулки по городу выбрали нижнее белье!

Над рубашкой

Для такого способа носки подойдет корсетный декоративный пояс. Он может быть однотонным, тогда вы создадите повседневный образ. Или же кружевным, украшенным стразами для праздничного лука.

Поверх блузы или рубашки вы можете надеть и классический корсет, например в контрастном тоне для создания акцента.

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Можно использовать корсеты и для создания деловых луков. Вы сможете стать настоящей красой офиса!

Под пальто

Высокий классический корсет можно носить под пальто. Отличный вариант для конца весны и начала лета, когда погода еще нестабильна и возможны заморозки. Вы можете выбрать корсет в тон к основному образу или остановиться на контрастных тонах. Такая одежда подчеркивает изгибы фигуры, помогает замаскировать некоторые недостатки, например небольшой животик или несовершенные бока.

С платьем

Корсет на поясе подчеркнет талию. Образ яркий и выразительный, особенно если дополнить его элегантной сумочкой. При составлении лука правило простое: если платье с принтом, корсет однотонный, и наоборот.

Корсет – один из самых женственных предметов женского гардероба, поэтому не отказывайтесь от его использования. Тем более что вариантов для составления луков более чем достаточно.