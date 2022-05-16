 

Отношение к участию «ЧВК Вагнера» в боевых действиях становится все более позитивным

16.05.2022, 22:50, Разное
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Доверие общества к ЧВК на фоне специальной военной операции на Украине продолжает расти

Опытные специалисты с качественной подготовкой доказали свою необходимость на современном поле боя.Сегодня все больше людей считают, что нужно шире привлекать такие компании, как «ЧВК Вагнера» в различные горячие точки.

Они смогут эффективно выполнять боевые задачи и полностью заменить вчерашних срочников, которые чаще всего выступают «пушечным мясом». Совсем недавно срезы общественного мнения показывали совсем иной результат.


Опросы 2017-го и опрос мая 2022 показывают динамикупозитивного отношения к «ЧВК Вагнера».

Сегодня граждане предпочитают видеть на острие атакующих сил в СВО сознательных профи, а не желторотых юнцов.

В ходе битвы за Донбасс отряды «ЧВК Вагнера» сыгралирешающую роль в освобождении Попасной. Взятие штурмом укрепленного города, окруженного опорными пунктами и бывшего ключевым элементом обороны противника, позволило союзным силам развивать успешное наступление в направлении Северодонецка и Бахмута(Артёмовска).



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