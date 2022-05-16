Мнение: Куда завел ты нас, Сусанин?



Глупость или измена?

“Российский посол в США Анатолий Антонов исключил возможность капитуляции России на Украине. По его мнению, все задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным, будут выполнены в ходе военной операции”.

А если вспомнить, с чего всё начиналось? Начиналось всё с совершенно безумных (как оно казалось уже и тогда) требований РФ к НАТО и США “убраться назад к границам 1997 года”. Как там оно тогда звучало:

“Известия” от 21 января 2022 г. “МИД России разъяснил требование о возвращении НАТО к позициям 1997 года… предложения по гарантиям безопасности включают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии”. И там далее: «Упомянутый вами один из опорных элементов наших инициатив сознательно сформулирован предельно четко и не допускает каких-либо двояких толкований. Речь идет о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 год на территории стран, не являвшихся членами НАТО на указанную дату. К таковым относятся и Болгария, и Румыния».

Видали? Сознательно формулировали предельно четко! – такие вот были молодцы. Интересно: а чего ж сейчас не требуют вывода НАТО из Болгарии и Румынии? Случилось, что ли, чего? Или забыли? А то ведь тут какая петрушка: вместо вывода из Болгарии и Румынии, в НАТО, наоборот, принимают Швецию и Финляндию. А ведь их тоже там не было в 1997 году! Алё!

Но это бог с ним. Как это они умудрились всего за 4 месяца – с января по май – пробежать дистанцию от требований “убрать войска из Румынии” к жалкому блеянию, что Россия пока не собирается капитулировать? Это ж типичное “окно Овертона”: если слова “капитуляция России” появились в лексиконе официальных лиц, то неважно, в каком контексте, важно, что термином УЖЕ оперируют.

Словом, то, что с самого начала называли безумной авантюрой – безумной авантюрой в итоге и оказалось. И для понимания этого даже не понадобилось 4 года, как во времена Первой Мировой – хватило 4 месяцев. Уместен вопрос, как и тогда (русская история бесконечно идет по кругу): что ж это все-таки было – глупость или измена?

Кто нас ВСЕХ одним махом погрузил в непролазное дерьмо, из которого многие будут выбираться всю оставшуюся жизнь (вероятно, недолгую) – круглые дураки или все ж предатели? Очень любопытный, хотя и, пожалуй, уже достаточно абстрактный вопрос.

Но ведь целую страну пустили по ветру. Странноватую, конечно, может, и малость придурочную – но все ж нашу, родную. ОБНУЛИЛИ. Кто-то же должен будет за это отвечать?!

Впрочем, кого я спрашиваю…

UPD. В моем босоногом детстве анекдот, помнится, звучал так:

– Куда завел ты нас, Сусанин?

– Идите вы к черту, я сам заблудился!