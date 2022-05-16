Минобороны: Боевики разместили артиллерию на территории кожвендиспансера в ЛНР

На территории кожвендиспансера в Северодонецке подразделения ВСУ разместили артиллерию, а также реактивную систему залпового огня, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Северодонецке Луганской народной республики на территории кожвендиспансера по улице Ломоносова боевики украинских вооруженных формирований оборудовали огневые позиции, разместили артиллерию, РСЗО и склад боеприпасов. Персонал и всех больных под угрозой расправы вынудили покинуть медицинское учреждение», – сказал Мизинцев, возглавляющий межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине, передает ТАСС.

Накануне украинские войска обстреляли Докучаевск из ракетной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град».

В воскресенье боевики украинских вооруженных формирований разместили тяжелое вооружение в школах Донецкой народной республики. В тот же день вооруженные формирования Украины атаковали школу в Куйбышевском районе Донецка.

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