Группа российских журналистов попала под обстрел в Донбассе

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что он, оператор пресс-службы ведомства, а также группа российских журналистов попали под обстрел в освобожденной от украинских сил Новозвановке.

По словам Филипоненко, под «минометный огонь украинских силовиков» попали «съемочная группа пресс-службы управления Народной милиции ЛНР, корреспондент ВГТРК Николай Долгачев и корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Полторанин». Филипоненко сообщил, что «никто не пострадал», хотя один из осколков застрял в бронежилете сопровождавшего съемочные группы бойца, передает РИА «Новости».

Напомним, Филипоненко также сообщил об освобождении населенного пункта Новозвановка к югу от Попасной. На прошлой неделе в Минобороны сообщили, что подразделения Народной милиции Луганской народной республики при поддержке подразделении Вооруженных сил РФ завершили зачистку от националистов населенного пункта Попасная и прорвали эшелонированную оборону Украины.

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