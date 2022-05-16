 

Глава МИД Турции провел переговоры с генсеком НАТО

16.05.2022, 22:38, Новости дня
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Состоялись телефонные переговоры главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу и генсека НАТО Йенса Столтенберга, сообщил источник в турецком министерстве.

Источник ТАСС при этом не сказал детали беседы.

Тем временем Госдеп сообщил, что первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман обсудила в Вашингтоне с замминистра иностранных дел Турции Седатом Оналом «необходимость солидарности между союзниками и партнерами по НАТО» в связи с проводимой на Украине российской военной спецоперацией. Шерман поблагодарила Онала за «решительную и активную поддержку Украины».

В свою очередь, новый пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выразила уверенность, что НАТО достигнет консенсуса по вступлению в альянс Финляндии и Швеции, несмотря на возражения Турции. Вашингтон «приветствует нынешние заявления правительств Финляндии и Швеции об их намерении стремиться к членству в НАТО».

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО, но просит руководство этих государств не обижаться. С точки зрения Эрдогана, некоторые европейские государства (он указал на Швецию и Нидерланды) стали «гостевыми домами» для террористических организаций. Турецкий лидер упомянул две запрещенные в Турции структуры – Рабочую партию Курдистана и леворадикальную группу «Революционная народно-освободительная партия – Фронт».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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