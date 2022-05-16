Власти Латвии решили закрыть доступ к памятнику Освободителям Риги

Доступ к памятнику Освободителям Риги закроют до 31 августа, информирует МВД Латвии.

В отчете ведомства, переданном кабмину Латвии, говорится, что «доступ к памятнику в парке Победы в Риге будет закрыт». Кроме того, разработан «специальный план мероприятий», которые должны «обеспечить общественный порядок и безопасность в связи с дальнейшими решениями о демонтаже памятника», передает РИА «Новости» со ссылкой на Delfi.

Напомним, власти Латвии пошли на беспрецедентные меры, чтобы не допустить массового празднования в стране Дня Победы 9 мая. Памятник оцепили двойным забором. Несмотря на это жители несли цветы к памятнику. Утром 10 мая власти Риги убрали трактором все цветы, но жители возложили к памятнику новые букеты. Рижская Дума приняла решение начать подготовительные работы для демонтажа памятника. Глава латвийской полиции Армандс Рукс назвал деятельность полицейских у памятника «слишком мягкой и нерешительной». Глава МВД Латвии Мария Голубева подала в отставку.

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