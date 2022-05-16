Мнение: Обыкновенный садизм

В начале мая в Пресненском суде Москвы развернулась настоящая драма.

Где на одной чаше весов оказалась жизнь человека, которому необходима экстренная медицинская помощь -. срочная химеотерапия. Без нее каждый день может стать последним днем жизни.

А на другой чаше весов – полный правовой произвол, игнорирование законов. И даже больше – откровенный саботаж прямого указания Владимира Путина.

Именно Владимир Путин, в то время премьер министр России, 14 января 2011 года подписал правительственное постановление, в котором был перечислен «Перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей».

Это документ прямого действия, не допускающий толкований. И де факто это было прямое указание Владимира Путина незамедлительно освобождать из тюремных камер подозреваемых и обвиняемых, которым в результате медицинского освидетельствования поставлен диагноз одной из болезней, включенных в перечень.

В апреле прошлого года в Пресненском суде Москвы началось рассмотрение уголовного дела в отношении Дмитрия Захарченко и его, так называемых, подельников. Того самого полковника МВД, у которого в квартирах связанных с ним было обнаружено 8 миллиардов в рублевом эквиваленте.

Одним из фигурантов этого уголовного дела стал Валерий Маркелов. По версии следствия в конце нулевых Маркелов несколько лет передавал Захарченко, в то время капитану, а потом майору МВД, по 150 тысяч долларов ежемесячно. «За общее покровительство».

Я ходил на этот процесс больше года. И в ходе судебных заседаний так и не услышал доказательств причастности Маркелова к этому преступлению. Но сейчас речь не об этом.

А о том, что Маркелов смертельно болен.

В начале года у Валерия Маркелова начались резкие боли в животе. Он начал стремительно худеть. Когда в октябре 2018 года его отправили в Лефортово, он весил 83 килограмма, сейчас 61.

Тюремные врачи давали Маркелову обезболивающее. Но лекарства не помогало.

К апрелю удалось добиться проведения серьезного обследования, в том числе проведения биопсии. И 21 апреля онкологический консилиум специалистов государственно Московского клинического научного центра имени Логинова поставил Маркелову страшный диагноз – рак поджелудочной железы четвертой стадии, перешедший метастазами в печень.

26 апреля надлежащим образом оформленное медицинское заключение было предоставлено в Лефортово.

По закону и постановлению правительства в этот же день медицинские документы обязаны были направить в суд курьером. А у суда было три дня, чтобы вынести постановление об освобождении тяжело больного арестанта.

Но тут началась правовая вакханалия.

Лефортово документы отправило почтой. Правда, подстраховалось, копию документа Маркелову принесли в камеру,но не заверенную печатью СИЗО.

28 апреля в Пресненском суде состоялось очередное заседание по делу Захарченко. На нем было заявлено ходатайство об изменении меры пресечения Маркелову, чтобы немедленно провести сеанс химиотерапии.

Но прокурор Милана Дигаева заявила, что согласно ст.110 УПК медицинские документы должны поступить в суд из СИЗО, и не могут быть получены от больного или его адвокатов. Судья Сергей Артемов поддержал прокурора и отказался выносить постановление, которое давало возможность немедленно приступить к лечению Маркелова.

На почту документы поступили 29 апреля. Но единственный сотрудник Пресненского суда, у которого была доверенность на получение почты, оказался в отгуле до 4 мая. Поэтому лишь 4 мая медицинские документы, поступившие из Лефортово, были выданы сотруднику Пресненского суда. Но в суде не спешили регистрировать документы и передавать на судебное рассмотрение. Протянули до 7 мая.

А 7 мая, когда молодой федеральный судья Ольга Киселькова начала судебный процесс в ход было пущено чудовищное изуверство.

В этот день Валерия Маркелова в Пресненский суд не доставили. И прокурор Милана Дигаева в связи с этим заявила ходатайство об отложение судебного заседания, поскольку рассмотрение медицинских документов без участия подсудимого – это нарушение его прав.

Судья Ольга Киселькова тут же удалилась в совещательную комнату и через 5 минут вышла с постановлением о переносе судебного заседания на 11 мая.

И это притом, что участие Маркелова в судебном заседании было совсем необязательно.

11 мая дело передали уже новому судье – Елене Абрамовой. Казалось бы, у судьи не было ни единого варианта, кроме как вынести постановление об освобождении Маркелова из тюремной камеры для немедленного оказания экстренной медицинской помощи – проведения химиотерапии.

Но и 11 мая Маркелова в суд не доставили. Позже выяснилось, что на поручении Пресненского суда о доставке Маркелова в суд не было гербовой печати суда. Хотя больше года Маркелова привозили из Лефортово в суд и без печати.

Абрамова перенесла заседание на 12 мая.

И 12 мая Маркелова в суд доставили.

Но и 12 мая Маркелова не освободили из тюремной камеры. В ход пошло еще одно циничное изуверство, не предусмотренное ни УПК, ни каким либо другим правовым документом. Ну разве что какими-то около правовыми понятиями. Когда, по всей видимости, поступила команда любой ценой не дать Маркелову возможность приступить к лечению, а правовых оснований оставлять его в тюремной камере нет.

Прокурор Милана Дигаева заявила ходатайство о проведении повторного медицинского исследования и вынесение повторного медицинского заключения.

Подобные ходатайства вообще не предусмотрены законом. Фактически Пресненский суд и прокуратура проигнорировали и закон, и прямое указание Владимира Путина, оформленное правительственным постановлением еще в январе 2011 года. В котором черным по белому написано, что больные раком 4 степени должны быть немедленно освобождены из СИЗО.

Если это не обыкновенный садизм в виде пыток непредставлением медицинской помощи тяжело больному человеку, то что это такое?

Человека обрекли на пытки. Потому что даже в медицинском заключении Маркеловы была прописана обезболивающая терапия в виде наркотических анальгетиков. Но в СИЗО таких лекарств нет.

Зачем они это делают? Что это за садистские наклонности? Что за неутомимая жажда обрекать человека на пытки? Почему федеральные судьи Киселькова, Абрамова, прокурор Дигаева так упорно игнорируют закон?

У меня есть сильные подозрения, что это месть кукловодов всего этого чудовищного процесса.

Три с половиной года назад, когда Валерия Маркелова арестовали и отправили в Лефортово, с ним пытались договориться. Настаивали на признании вины, что он регулярно платил взятки Дмитрию Захарченко. Следствию надо было хоть как-то правдоподобно объяснить происхождение 8 миллиардов рублей, обнаруженных у полковника МВД.

Но договориться не удалось, Маркелов вины не признал. Да и как признать, если в суде получило доказательство, что теневую «Площадку», через которую прокачали сотни миллиардов рублей, создали банкиры Герман Горбунцов и Владимир Антонов. И именно банкирам требовалась крыша силовиков. И если кто и давал взятки, то это делали банкиры.

А Меркелов был всего лишь одним из клиентов банка. По логике следствия из денег, которые Маркелов держал на счету в банке, и платились взятки. К слову, у банка было порядка четырех тысяч клиентов. И по логике следствия все они причастны к взяткам. Но следствие настаивало, что взяточник – только Маркелов.

А когда стало известно, что Маркелов смертельно болен, кукловоды процесса, похоже, решили отомстить тяжело больному человеку. За то, что не пошел на сделку со следствием, за то, что отказался признавать вину. За то, что следствию так и не удалось представить в суд доказательства причастности Валерия Маркелова к преступлению, в котором его обвинили. Ведь очевидно, что какой бы срок не был оглашен в приговоре, для Маркелова он равносилен высшей мере наказания.

Видимо, кукловоды процесса обречения Маркелова на пытки возомнили себя Богами, которым плевать на все.

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