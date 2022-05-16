Мнение: Был ли я дураком

Люди кинули ссылку на бодрые реляции Астеррота в его ЖЖ от 24 февраля – как он там предвещает “захват Украины за неделю”, “потери максимум пары тысяч солдат” и санкции за это в виде “запрета нашим депутатам ездить в Альпы кататься на лыжах”. Решил глянуть – может и я, чего доброго, был таким же альтернативно мыслящим представителем ЖЖ-фауны в “довойны”? Оказалось, нет! Вот мой пост от 19 февраля с говорящим названием “Отход на Север”. Сейчас ведь почитать – это ж я описываю несбыточную (сейчас!) и бесконечно манящую мечту всего “коллективного Кремля” образца мая 2022 года…

“Отход на Север

В принципе, из сложившейся ситуации (даже если конкретно и в этот раз за счет блефа удастся избежать удара по Донбассу от трусоватого Зеленского) нет иного выхода, как тот, что уже обозначился сам собой: открыть границу, объявить об эвакуации всех желающих из Донбасса с немедленным предоставлением российского гражданства, выделить на это очень НЕМАЛЫЕ средства (!) – после чего объявить, что Крым уже никто не отдаст, да и засесть на СВОЕЙ территории с суровым видом в позе боксера.

Пусть Украина приходит на Донбасс, устраивает там свои, давно обещанные, концентрационно-фильтрационные лагеря, обратно насаждает мову (режим ЧП этому будет способствовать). Однако такой исход будет означать, естественно, полный крах всей предшествующей “украинской политики” России, в частности, провал всей авантюры с тем же Донбассом. “Взялся за гуж – не говори, что не дюж”.

С Донбассом вышло как раз по пословице – Путин за гуж взялся… но дальше все пошло не так. “Не дюж”. Еще печальней, что “не дюжей” во всем этом деле оказалась также и Россия – и именно это признать тяжелее всего.

Но надо. Несколько утешить должно то, что и с самой Украиной, в общем, те же проблемы – так что поводы для злорадства непременно представятся.

Что еще важно: главный провал донбасской авантюры – не силовой (“эх, не хватило силенок, проклятый Байден, проклятое НАТО”), а прежде всего идеологический. С ДНР/ЛНР так и не удалось создать ничего, даже отдаленно похожего на красивую картинку. С чем сейчас в массовом сознании ассоциируются “непризнанные республики”? Запустение, беспредел, смерть. Можно говорить о том, что это “происки украинской пропаганды” плюс удивительная жестокость Украины к собственному населению – но суть не в этом, а в том, что России не удалось противопоставить этому ОБРАЗА чего-то лучшего.

Прежде всего потому, конечно, что такого образа нет и в самой России. “Зачем живем, зачем страдаем” – этот “проклятый” чеховский вопрос так и остается у нас без ответа.

Но надо что-то решать, это безусловно. Вечно блефовать, “отпугивая” немаленькую и с каждым годом все более наглую украинскую армию от попыток взять Донбасс силой – естественно, не получится, тем более, что запугивание тоже приедается. Идти “на киев”, с шапками наперевес – вообще безумие. Ждать, что Украина “гикнется”, чтобы потом подобрать “остатки” – ну, эту мудрую политику в любом случае лучше осуществлять “из-за поребрика”.

Словом, надо “фиксировать убытки”, как это называется на биржевом языке. Отползать к чертовой матери. И да – убытки будут большими.

Но зато не смертельными” (мой ЖЖ, 19 февраля с.г.).

Ничего из этого никто не услышал – поэтому убытки будут все же смертельными. Увы.