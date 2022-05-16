 

Мнение: 4 года назад открылся Крымский Мост

16.05.2022, 21:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

4 года назад дл автомобильного движения открылся Крымский Мост.
Сейчас он уже воспринимается как само собой разумеющееся, хотя когда-то речь шла о строительстве инфратсруктурного объекта, который невозможно осуществить из-за различных факторов, чем пробавлялись разные клоуны на Украине и у нас в стране. Тем не менее, мост построен, стоит и работает.
В условиях закрытия аэропорта, он де-факто стал основой главного туристического маршрута в Крым.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.03.21 / Названы города России с самой высокой зарплатой

25.05.21 / 17 увлекательных фотографий животных, показывающих их с такой стороны, какими вы их, скорее всего, не видели

14.02.22 / Специалисты рассказали о полезных свойствах тёмного шоколада

10.06.21 / Россияне начали продавать подержанные авто возрастом до года

28.10.20 / Поклонники подозревают певицу Натали в четвертой беременности

27.12.20 / Послание Андромеды. Мистификация или правда?

14.10.20 / Мнение: Чеченцы во Франции. Пояснение ситуации целиком

19.10.20 / Учёные назвали суперфуды, восполняющие дефицит йода

26.06.21 / Успех мужчины зависит от мыслей женщины: почему так происходит

09.06.21 / “Жрите пирожки”. Как одна фраза привела к гибели десятков человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика