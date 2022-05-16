Мнение: 4 года назад открылся Крымский Мост

4 года назад дл автомобильного движения открылся Крымский Мост.

Сейчас он уже воспринимается как само собой разумеющееся, хотя когда-то речь шла о строительстве инфратсруктурного объекта, который невозможно осуществить из-за различных факторов, чем пробавлялись разные клоуны на Украине и у нас в стране. Тем не менее, мост построен, стоит и работает.

В условиях закрытия аэропорта, он де-факто стал основой главного туристического маршрута в Крым.

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