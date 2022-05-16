 

Дедушка и внучка – Личное мнение

16.05.2022, 21:05, Разное
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Никогда такого не было и вот опять: Александр Гордон снова женился. Снова — на 20-летней. В пятый или шестой (простите: сбилась со счёта ) раз.

https://t.me/lenamiro/11549

И не просто женился, но и венчался. Видимо, в 58 лет Гордон начал задумываться о вечном.
Что ж, это хорошо.

Дедушка Гордон и теперь уже его жена, которая годится ему во внучки, познакомились в 2018 году на каком-то музыкальном конкурсе. Там тогда ещё 16-летняя девушка играла то ли на арфе, то ли на флейте. Не суть, раз инструмент оказался ударным.

Суть — в том, что там же находился и Гордон. И вот, спустя 4 года, пожилой жених ведёт юную арфистку под венец.

На венчании присутствовала многочисленная родня невесты, которую дедушка Гордон вежливо поблагодарил. Особенно — родителей.

Все состоялось абсолютно вовремя, безукоризненно, как часы. Я, как мог, пытался разделять ваши хлопоты, но я-то там, а вы — здесь, поэтому, не будь Вас, в прямом смысле никого бы не было и ничего бы не было. И сегодняшних торжеств бы тоже не было. Спасибо вам громадное!

Интересно, а со стороны жениха на свадьбе кто присутствовал? Внуки были?

Сёстры невесты прокомментировали такое важное в её жизни событие:

У всех много вопросов по поводу разницы в возрасте, и мы сами сначала были немного в шоке. Но любви все возрасты покорны. Часть наших родных долго не могли с этим смириться, но сейчас, слава Богу, все нормально. Самое главное — чтобы Соня была счастлива. И, если это добавит в ее жизнь счастья, то мы только за!

Любви, конечно, все возрасты покорны. Сёстры Софии, безусловно, правы, но дьявол всё-таки — в деталях.

Деталь — в ответе на вопрос: основанной на чём именно любви? На удовлетворении какой именно потребности?

Я лично заметила следующее: чем лучше материальное положение невесты — тем меньше у неё с женихом разница в возрасте.


Гордон и его жёны, включая нынешнюю. Фото: Соцсети

Есть, конечно, исключения, когда богатая девка с неразрешёнными daddy issues выходит замуж за пожилого господина, но так сразу, навскидку, никого не припомню.

К чему это я? Ах, да: если бы ваш ребёнок, достигнув 20-летнего возраста, отправился под венец с человеком на 38 лет его или её старше, какой была бы ваша реакция?

Какая разница в возрасте вашего ребёнка с мужем или женой не будет вас напрягать?

Что вы делаете для того, чтобы ваш сын или ваша дочь не пошли под венец в качестве костыля для дедушки или для бабушки?

Источник: Лена Миро



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