Что такое стрижка-невидимка и как она может улучшить прическу и облегчить укладку

Обладательницы густых волос нередко сталкиваются с проблемой: локоны настолько тяжелые, так ниспадают вниз, что не поддаются укладке. К счастью, выход есть — можно сделать стрижку-невидимку. Разбираемся, что это такое.

Актуальная проблема

Густые и прямые волосы, когда они блестящие, шелковистые, здоровые — это то, что точно добавляет любой женщине привлекательности.

Но ведь далеко не всегда есть желание ходить с распущенными локонами или с прическами на собранные волосы. Иногда хочется сделать завивку, легкую волну для создания более романтичного образа.

И это тот случай, когда ровные, густые и тяжелые волосы не дают возможности осуществить задуманное. Сколько ни старайся, они все равно распрямляются под своей же тяжестью.

Преимущества стрижки-невидимки

Вот тогда и приходит на помощь стрижка-невидимка. Она предполагает обработку кончиков волос филировочными ножницами. Благодаря такой технике прическа не получается многослойной.

Длина волос сохраняется, лишь вес локонов становится меньше, что делает волосы более податливыми. За ними легче ухаживать, с ними легче экспериментировать в плане укладок. Именно стрижка-невидимка позволяет тратить меньше стайлинговых средств и времени на создание той или иной прически.

Вот почему она так подходит девушкам с очень густыми и тяжелыми волосами. В то же время обладательницам тонких волос рекомендуется делать многослойные стрижки, ведь им нужен прикорневой объем. Благодаря этому объему прическа кажется пышнее и создается впечатление, что волос больше, чем их есть на самом деле.

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Важное предупреждение

Делать стрижку-невидимку самостоятельно, при отсутствии навыков, настоятельно не рекомендуется. Все дело в том, что филировочные ножницы — довольно специфический инструмент. Пользоваться им умеет только опытный мастер, а вот новичок может только навредить. Если такими ножницами пройтись по локонам по всей длине, то они станут очень короткими и непослушными.

Советы для домашних парикмахеров

Вот почему рекомендуется обращаться к специалистам-парикмахерам. Если же у вас есть соответствующие навыки, тогда запомните простые правила осуществления стрижки.

Помойте волосы шампунем, но не наносите ни маску, ни бальзам. Высушите локоны с помощью фена или дайте им высохнуть естественным путем. Только после этого обработайте кончики волос филировочными ножницами. На завершающем этапе нанесите кондиционер, чтобы «запечатать» кончики. Тогда они не будут сечься.