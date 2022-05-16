С эффектом дерева, на танкетке и с ремешками: самые модные модели босоножек и сандалий

Хотя май выдался относительно прохладным, все же не за горами теплое лето. А это значит, что есть время для обновления гардероба. Трендовая летняя обувь — это сандалии и босоножки. Рассматриваем самые актуальные модели на предстоящий сезон.

По высоте

Мода 2022 года очень демократична, поэтому вы можете выбрать обувь как на танкетке, так и на плоской подошве.

Обратите внимание на квадратный каблук – такие модели будут в моде благодаря своему удобству. Высота каблука может достигать пары-тройки сантиметров, что гарантирует вам комфорт при ходьбе.

Если нравятся более элегантные модели, то отдавайте предпочтение каблуку в виде песочных часов. Он также достаточно устойчив. Такие сандалии прекрасно впишутся в офисно-деловой образ. Весной их можно носить с длинными брюками, летом — с юбками.

По декору

Актуальными являются модели с ремешками, причем с теми, где зафиксирована пятка. Благодаря такой детали сандалии не будут соскальзывать с ноги.

Можно рассмотреть вариант обуви на высокой танкетке и с ремешками по типу греческих сандалий. Это тренд из девяностых, который стал актуален и в этом году.

Очень оригинальная модель — босоножки с эффектом дерева. Это когда танкетка полностью выполнена из натурального материала. Минус в том, что такая обувь достаточно массивная. Плюс в жаркую погоду в ней может быть дискомфортно, если нога будет потеть. С другой стороны, проблему решают ремешки, охватывающие лодыжки. Тогда будет обеспечена полная фиксация.

Что касается декора в целом, то здесь нужно избегать переизбытка страз и других подобных элементов. Отдавайте предпочтение минимализму. Желательно, чтобы обувь была однотонной. Из декора допускаются заклепки в небольшом количестве.

Чтобы образ получился более эффектным, можете сделать обувь изюминкой. Достичь этого можно, скомбинировав босоножки или сандалии яркого оттенка с одеждой пастельных тонов.