 

Главы МИД ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против России

16.05.2022, 20:35, Новости дня
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Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза не смогли согласовать шестой пакет антироссийских санкций, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

«Мы обсудили санкции против России. Мы продолжаем дискуссии. …Сегодня принять решение не представилось возможным», – цитирует его РИА «Новости».

По словам Борреля, дискуссии по шестому пакету будут продолжены на уровне постоянных представителей стран ЕС.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции во многом провоцируют глобальный кризис, однако сама РФ с ними успешно справляется.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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